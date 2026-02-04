Landkreis Biberach: Eigene Wohnung angezündet? Festnahme nach Brand

1 Feuerwehrleute bekämpfen u.a. mit Hilfe einer Drehleiter einen Brand in einem historisches Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Foto: Braun/swd-medien/dpa

Flammen zerstören am Montagabend in Schemmerhofen ein historisches Haus aus dem 17. Jahrhundert. Nun gibt es eine Festnahme.











Nach dem Brand eines historischen Gebäudes in Schemmerhofen (Landkreis Biberach) hat die Polizei einen 34-jährigen Bewohner des Hauses festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, am Montagabend das Feuer in seiner Wohnung im ersten Stock gelegt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten. Zum Motiv der mutmaßlichen Brandstiftung wurden zunächst keine Angaben gemacht.