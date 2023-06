1 Was passiert mit den Mietern in der Elsa-Brändström-Straße 16, dem Wohnhaus rechts? Foto: Stefanie Schlecht/Archiv

In der Elsa-Brändström-Straße 16 in Böblingen fürchten Mieter, ihre Bleibe verlassen zu müssen, um dringend benötigten Raum für Geflüchtete zu schaffen. Der Landkreis tritt den Sorgen entgegen: Kein Mieter muss das Haus verlassen.









Was passiert mit dem Gelände der Kreisklinik ab 2025, wenn die Klinik auf dem Flugfeldareal einen neuen Standort gefunden hat? Diese Frage stellen sich nicht nur das Land, der Kreis und die Stadt Böblingen, die jeweils eigene Vorstellungen über die Nutzung des Areals haben, sondern auch Bewohner wie Jens Baumann (Name geändert). Der 40-Jährige wohnt in einer Ein-Zimmer-Wohnung in einem der drei ehemaligen Schwesternwohnheime in der Elsa-Brändström-Straße 16.