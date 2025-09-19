Landkreis Augsburg: Ammoniak bei Brauerei ausgetreten

1 Ammoniak bei Brauerei ausgetreten (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

In einer Brauerei im Landkreis Augsburg ist Gas ausgetreten. Einsatzkräfte haben die Firma und die unmittelbare Umgebung geräumt. Auch die B300 ist gesperrt.











In einer Brauerei in Gessertshausen (Landkreis Augsburg) ist Ammoniak ausgetreten. Das Firmengelände und der unmittelbare Bereich um die Brauerei wurden demnach evakuiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten. Zudem wurde die Bundesstraße 300, die durch den Ort führt, gesperrt.