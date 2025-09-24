Landgestüt Marbach: 100 Jahre Hengstparade: die große Show der stolzen Rosse

Beim Landgestüt Marbach laufen die Proben für das 100-Jahr-Jubiläum der Hengstparade. Hinter den Kulissen steigt bereits das Lampenfieber.
Alle hier strahlen eine freundliche Gelassenheit aus. Noch sind es ja auch ein paar Tage bis zum großen Ereignis. Seit 100 Jahren gibt es die Hengstparade im Haupt- und Landgestüt Marbach. Zum Jubiläum haben sie jetzt ein besonderes Programm zusammengestellt: die Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck, der Hauptsattelmeister Fred Probst und Thomas Engelhard, Sachgebietsleiter Landwirtschaft in Marbach und Programmchef der Parade. „Eine gewisse Anspannung ist natürlich immer da“, sagt Fred Probst am Rande des Reitplatzes, wo die Drei gerade zuschauen, wie ein Fünf-Spänner seine Runden dreht.