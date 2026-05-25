Landgericht Verden: Räuberin vor Gericht? Was den Klette-Prozess besonders macht

Die Angeklagte war eine Terroristin und lebte jahrzehntelang im Untergrund. Der Gerichtssaal war früher eine Reithalle. Es gibt einiges, das den Prozess gegen Daniela Klette außergewöhnlich macht.
Verden - Die mutmaßliche Serienräuberin und ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette steht seit März 2025 vor dem Landgericht Verden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr bewaffnete Raubüberfälle mit Millionenbeute vor. An diesem Mittwoch könnte vor dem Landgericht Verden das Urteil gesprochen werden. Zeit für einen Blick auf das, was dieses Verfahren außergewöhnlich machte: