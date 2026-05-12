Jubel für die Angeklagte, doch Opfer leiden bis heute. Ein Anwalt der Nebenklage wirft Daniela Klette fehlende Reue und Mitgefühl vor.
Verden (dpa/lni) - Im Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette wegen bewaffneter Raubüberfälle hat ein Opferanwalt mit Blick auf eine einzelne Tat elf Jahre Haft für die Angeklagte gefordert. Klette sollte wegen des Überfalls auf einen Geldtransporter am 6. Juni 2015 in Stuhr nahe Bremen wegen versuchten schweren Raubes verurteilt werden, sagte der Jurist vor dem Landgericht Verden. Anders als die Staatsanwaltschaft bewertet der Opferanwalt die Tat nicht als versuchten Mord. Damit folgt er einer Einschätzung des Gerichts. Dieses hatte im Laufe des Prozesses mitgeteilt, dass es die Tat wohl nicht als versuchten Mord werten wird.