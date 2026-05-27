Landgericht unter Zeitdruck: Prozess gegen ukrainisch-georgische Einbrecherbande steht auf der Kippe

Werden die Angeklagten ein Geständnis ablegen und so ein zeitnahes Ende des Prozesses ermöglichen? Und was sagt der Staatsanwalt? Bisher sieht es nicht nach einer Einigung aus.
Geplant war es eigentlich, weitere Einbruchsopfer zu vernehmen. Weiterzumachen in der Beweisaufnahme in diesem Mammutprozess. Doch daraus wurde nichts. Der zwölfte Verhandlungstag begann mit einer Erklärung des Vorsitzenden Richters Volker Peterke, die den Prozess ins Trudeln bringen könnte. Eine Richterin der Kammer sei schwanger, teilte er mit.