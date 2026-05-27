Landgericht unter Zeitdruck: Prozess gegen ukrainisch-georgische Einbrecherbande steht auf der Kippe

Werden die Angeklagten ein Geständnis ablegen und so ein zeitnahes Ende des Prozesses ermöglichen? Und was sagt der Staatsanwalt? Bisher sieht es nicht nach einer Einigung aus.

Geplant war es eigentlich, weitere Einbruchsopfer zu vernehmen. Weiterzumachen in der Beweisaufnahme in diesem Mammutprozess. Doch daraus wurde nichts. Der zwölfte Verhandlungstag begann mit einer Erklärung des Vorsitzenden Richters Volker Peterke, die den Prozess ins Trudeln bringen könnte. Eine Richterin der Kammer sei schwanger, teilte er mit.

Nun ist das nichts, was die Öffentlichkeit etwas angeht. Eigentlich. In einem laufenden Verfahren von diesem Umfang ist das jedoch eine Entwicklung, die allen Beteiligten eine Entscheidung abverlangt. Eigentlich wollte die Kammer bis in den Januar 2027 hinein verhandeln. Das geht nun nicht mehr, da die Kammer – drei Berufsrichter und -richterinnen und zwei Schöffen – nur noch bis Oktober in dieser Zusammensetzung bestehen wird. Dann setzt der Mutterschutz ein. Und eine Richterin so einfach austauschen, das geht nicht. Jeder, der am Urteil beteiligt ist, muss von Anfang an dabei sein. Wie also den Knoten entwirren?

Eine halbe Million Euro Beute

Denn die Sache ist durchaus komplex. Die Anklage wirft einem 42-jährigen Georgier und einem 52-jährigen Ukrainer vor, an 59 Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Der eine soll mit anderen Bandenmitgliedern am Einbruchsort gewesen sein, der andere das Ganze als Bandenchef koordiniert und die Beute in Höhe von knapp einer halben Million Euro an sich genommen und verwaltet haben.

Bisher war zu den Vorwürfen von den Angeklagten nur Schweigen zu vernehmen. Und es dürfte nicht an dem mangelnden Verständnis der beiden liegen, dass sie an den zurückliegenden elf Verhandlungstagen nichts gesagt haben. Denn die Dolmetscherin übersetzt mit bewundernswerter Ausdauer und Konzentration jedes Wort simultan vom Deutschen ins Georgische. Vom Georgischen ins Deutsche hingegen bisher kein einziges Wort. „Es wird schweigend verteidigt“, sagt die Rechtsanwältin des mutmaßlichen Bandenchefs.

Ehrenkodex des Schweigens?

Es geht nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft um Bandenkriminalität mit mafiösen Zügen. Einen Fall von organisierter Kriminalität also. Die Staatsanwaltschaft hält den Ukrainer für einen sogenannten Dieb im Gesetz. Ein Begriff, der laut einem Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags der russisch-eurasischen organisierten Kriminalität mit durchaus mafiösen Strukturen entstammt. Ehrenkodex inklusive. Dazu passt das Schweigen der beiden Angeklagten.

Das könnte sich nun ändern. Es sind drei Möglichkeiten, die der Vorsitzende Richter vorschlägt, um zu einem Urteil zu kommen und das Verfahren abschließen zu können. Man könne den Prozess sofort abbrechen und von vorne mit neuer Besetzung verhandeln. Problem dabei: Diesmal würde man dann mit einem zusätzlichen Ersatzrichter und Ersatzschöffen an den Start gehen. Das sei für das Landgericht eine personelle Frage. Sprich: Es besteht die Gefahr, dass dafür das Richterpersonal fehlt. „Ziel ist es jedoch, den Abbruch zu vermeiden“, so Peterke. Und wohl auch die Aussetzung der Haftbefehle für die beiden Angeklagten aufgrund der Verfahrenslänge.

Bisher waren Verständigungsgespräche zwischen den Prozessbeteiligten gescheitert. Aber nun habe man eine veränderte Lage. Für den Fall, dass beide Angeklagten ein Geständnis ablegen würden, könnte man zu einer Verständigung kommen, mit abgekürzter Beweisaufnahme und Urteil noch vor Oktober. Der dann in Aussicht gestellte Strafrahmen für beide läge dann zwischen fünfeinhalb Jahren und sechs Jahren. Eigentlich könnte das Gericht Strafen von bis zu 15 Jahren verhängen. Nach jeweils der Abbüßung der Hälfte der Haftstrafe könnten beide dann in ihre jeweiligen Heimatländer abgeschoben werden.

Durch das Aufhebeln des Fensters verschaffen sich Einbruchsbanden Zugang zu Wohnungen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Für den ukrainischen Staatsangehörigen würde das eine ganz private Perspektive eröffnen. „Wir haben gehört, dass ihre Eltern sehr alt sind“, so der Richter. „Sie hätten dann im Dezember 2027 die Chance, sie zu sehen.“ Da sie befürchte, ihrem Mandanten drohe in der Ukraine weitere Strafverfolgung, fand seine Anwältin diese Möglichkeit nicht ganz so verlockend. „In der Ukraine und Georgien geht es nicht so rechtsstaatlich zu wie hier.“ Deshalb wolle ihr Mandant kein Geständnis ablegen. „Ohne Geständnis, keine Verständigung“, so der Richter.

Lösungsvorschlag Nummer drei der Kammer: Man trenne die restlichen noch zu verhandelnden 16 Einbrüche ab, verhandle ohne Geständnisse zügig weiter und könne auch so vor Oktober ein Urteil fällen. Um den Weg aus der „neuen Situation“ zu finden, müssen sowohl die Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft einer Lösung zustimmen. Die Kammer hätte diese Lösung am liebsten bereits am Dienstag gefunden. Sie müsse ihrem Mandanten viel Juristisches erklären, sagte die Verteidigerin des 42-Jährigen. Sie brauche mehr Zeit. Der Oberstaatsanwalt Peter Holzwarth hielt es „für unvertretbar, 16 Fälle einzustellen“. Das Gericht setzte auf eine lange Verhandlungspause zur Beratung und zum Nachdenken – und vertagte sich auf den Nachmittag. „Ziel ist es, einen Abbruch des Verfahrens zu verhindern“.

Dreieinhalb Stunden des Nachdenkens brachten dann aber doch keine Entscheidung. Der 42-Jährige, der an den Einbrüchen beteiligt gewesen sein soll, würde die Taten gestehen und auch seinen Auftraggeber als Bandenchef belasten, so seine Verteidigerin. So müsse der Ukrainer nicht selbst gestehen. Dieses eine Geständnis würde aus Sicht des Gerichts die Beweisaufnahme vereinfachen. Der Bandenchef kann so weiter schweigen. Unverbindlich in Aussicht gestellte Strafe für ihn: sechs Jahre, zehn Monate. Für den Geständigen wären es fünfeinhalb bis sechs Jahre.

Offenbar, so schlussfolgerte der Oberstaatsanwalt, habe der in Hierarchie über dem anderen Angeklagten Stehende ihm die Erlaubnis dafür gegeben, ihn zu belasten. Holzwarth fragte: „Welche Logik steckt dahinter?“ Welchem Ehrenkodex folge das? In der einschlägigen Fachliteratur ist zu lesen, dass es zum ungeschriebenen Ehrenkodex für Diebe im Gesetz gehöre, nicht mit staatlichen Behörden zusammenzuarbeiten. Ein Geständnis wäre dann wohl ein Verstoß gegen diese Regeln. „Ob ich bei solch einem Tun als Staatsanwalt mitmachen soll, bezweifle ich“, so Holzwarth. Dieser kalten Verständigung, wie der Richter sie nannte, verweigerte er am Dienstag seine Zustimmung.

Bis zum 16. Juni hat das Gericht Staatsanwaltschaft und Verteidigung noch einmal aufgegeben, über eine Lösung nachzudenken. Mit allen Mitteln will es verhindern, den Prozess von vorne beginnen zu müssen. Noch immer denkbar ist für den Vorsitzenden Richter eine weitere Option. Die nämlich, den Prozess für zwei Monate für die Dauer der Elternzeit zu unterbrechen.