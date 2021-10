SWR 1 Hitparade in Baden-Württemberg Der beste deutsche Titel in The Länd ist schwäbisch

Schwäbisch bleibt weit oben: In der Hitparade von SWR 1 sind Äffle & Pferdle am Freitagabend auf Platz sechs „geländet“. Der beste deutsche Titel in The Länd, wie Baden-Württemberg nun heißen soll, bleibt also ein Schwabenhit. Abba sorgt für Überraschung.