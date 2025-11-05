Landgericht Tübingen: Entführt und misshandelt – 26-Jähriger zahlt Zehntausende Euro an Opfer

Weil er unter anderem einen Diebstahl seiner Drogen vermutete, soll ein 26-Jähriger einen Mann verschleppt und schwer verletzt haben. Es gibt in dem Verfahren nun eine Einigung.

Im Streit um Drogen und Geld hat ein 26 Jahre alter Mann gestanden, mit unbekannten Komplizen einen anderen Mann entführt, erpresst und misshandelt zu haben. Am letzten Verhandlungstag wurde eine Einigung zwischen dem Angeklagten und seinem Opfer im sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich bekannt. Ein Urteil in dem Prozess wurde am Nachmittag erwartet.

„Ich bereue die Tat zutiefst“, sagte der Angeklagte. Von seiner Kokainsucht wolle er mit Hilfe einer Therapie weg. Der Staatsanwalt hatte eine Gefängnisstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten beantragt. Die Verteidigung plädierte auf dreieinhalb Jahre Haft.

Täter-Opfer-Ausgleich

Einen Umschlag mit 11.000 Euro in bar überreichte der Verteidiger des Angeklagten dem Nebenklagevertreter gleich im Gerichtssaal. 17.000 Euro sollen noch an Schmerzensgeld und Schadenersatz fließen. Zudem werde der Angeklagte weitere 1.000 Euro in monatlichen 100-Euro-Beträgen abstottern, sagte der Verteidiger. Der Angeklagte entschuldigte sich bei seinem Opfer.

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist ein Angebot, den durch die Tat entstandenen Konflikt außergerichtlich zu klären. Er ist freiwillig und kommt grundsätzlich für alle Deliktsarten in Betracht und ist zu jedem Zeitpunkt eines Strafverfahrens möglich.

20 Kilogramm Kokain und eine Menge Geld

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen unter anderem erpresserischen Menschenraub vor. Der Angeklagte soll sein 31 Jahre altes Opfer verdächtigt haben, ihm aus einem Hotelzimmer einen Koffer mit Drogen und Bargeld entwendet zu haben. Darin sollen sich rund 20 Kilogramm Kokain und zwischen 350.000 und 500.000 Euro Bargeld befunden haben. Er soll sich entschlossen haben, den 31-Jährigen zu entführen, um wieder an den Koffer zu gelangen.

Staatsanwaltschaft: Opfer in Hütte stundenlang gequält

Mit vier Unbekannten soll er am 4. Januar nach Reutlingen gefahren sein, wo das Opfer abgepasst und in ein Fahrzeug gebracht wurde. Der 31-Jährige sei in einer Hütte auf einem Wald- oder Gartengrundstück gefesselt und über mehrere Stunden erheblich misshandelt worden, um die Herausgabe des Koffers zu erreichen. Das Opfer erlitt ein Schädelhirntrauma sowie eine Platzwunde und Prellungen im Bereich des Kopfes. Der Koffer samt Inhalt ist seither verschwunden.