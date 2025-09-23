Landgericht Tübingen: 25-Jähriger soll Mann entführt und misshandelt haben

Weil er einen Diebstahl seiner Drogen vermutete, soll ein 25-Jähriger mit Komplizen einen Mann verschleppt, gefesselt und schwer verletzt haben. Der Angeklagte schweigt vor Gericht.
Es soll auch um organisierte Kriminalität gehen: Im Streit um Drogen und Geld soll ein 25 Jahre alter Mann mit vier weiteren unbekannten Tätern einen anderen Mann entführt und misshandelt haben. Zum Auftakt des Prozesses gegen ihn am Landgericht Tübingen wollte der Angeklagte weder zur Person noch zu den Vorwürfen Angaben machen.