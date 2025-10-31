Landgericht Stuttgart zieht um: Interim am Pragsattel –Rechtsprechung im „Bauch der Schildkröte“

Es ist ein Umzug der Superlative: Für voraussichtlich 100 Millionen Euro wird am Pragsattel ein Interimsquartier für das Stuttgarter Landgericht gebaut.
Das Gebäude Maybachstraße 56 ist noch nicht bezogen, hat aber schon seinen Spitznamen weg: „Die Schildkröte“ heißt ein Teil des Baus. Vom oberen Stockwerk des Nachbargebäudes Nummer 54 sieht man auch warum: Wie ein Schildkrötenpanzer spannt sich ein rundes, gewölbtes und begrüntes Dach über die Räume. So witzig der Name, so ernst wird das sein, was sich von 2027 an im „Bauch“ dieser Schildkröte abspielen wird. Im Tiefparterre entstehen zwei große Gerichtssäle, in denen – neben weiteren mittleren und kleinen Sälen – dann Strafprozesse stattfinden werden. Das Landgericht zieht um, weil die Gebäude im klassischen Gerichtsviertel der Stadt im Carré zwischen Archiv-, UIrich-, Urban- und Olgastraße saniert werden müssen.