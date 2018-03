Landgericht Stuttgart Yvans Mörder will eine zweite Chance

Von Christine Bilger 05. März 2018 - 11:57 Uhr

Das Stuttgarter Landgericht muss über die Sicherungsverwahrung entscheiden. (Symbolfoto) Foto: dpa

Vor dem Landgericht wird über die Sicherungsverwahrung des Haupttäters im sogenannten Zementmord entschieden. Der 29-Jährige will in dem Verfahren schweigen. Eine Botschaft hat er aber doch für das Gericht.

Stuttgart - Am Stuttgarter Landgericht hat am Montagmorgen ein mit Spannung erwarteter Prozess begonnen: In dem Verfahren geht es um die nachträgliche Sicherungsverwahrung des Deniz E., der als Haupttäter im sogenannten Zementmord eine zehnjährige Jugendstrafe verbüßt hat. Der inzwischen 29-jährige Deniz E. hat am ersten Verfahrenstag angekündigt, dass er zur Sache schweigen werde. Eine Botschaft kam jedoch von ihm: Der junge Mann aus Bad Cannstatt, der damals aus Eifersucht den Schüler Yvan Schneider totgeschlagen haben soll, findet, er habe eine „zweite Chance“ verdient. Das soll er laut dem Gericht im November bei einer Vernehmung gesagt haben. In dem Zusammenhang soll von ihm auch die Äußerung gekommen sein, das neue Verfahren zur Sicherungsverwahrung gegen ihn sei eine „Frechheit“, weil er zum zweiten Mal wegen der gleichen Tat bestraft werden solle.

Mehr zum Thema

Zwei Gutachten sind notwendig

Die nachträgliche Sicherungsverwahrung ist die höchste Sanktion, die das deutsche Strafrecht kennt. Daher sind die Hürden hoch. Unter anderem werden zwei psychiatrische Gutachten verlangt. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass der Mann, der vor gut zehn Jahren den Abiturienten Yvan Schneider bei Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) ermordet hat, nach dem Ende seiner im vergangenen Sommer abgesessenen zehnjährigen Jugendstrafe weiterhin hinter Gittern bleiben soll. Sie halten ihn aufgrund einer psychischen Störung weiterhin für gefährlich.

Gegen eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik hatte der verurteilte Mörder sich nach Haftende im vergangenen Sommer erfolgreich gewehrt. Jedoch hatte der 29-Jährige sich im Vorfeld der Entscheidung nicht psychiatrisch untersuchen lassen. Für das aktuelle Verfahren traf er sich hingegen mit Gutachtern.

Deniz E. wurde 2008 verurteilt, weil er Yvan Schneider aus Eifersucht in einen Hinterhalt gelockt und auf einem Feldweg bei Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) erschlagen haben soll. Mit seinen Komplizen zerstückelte er die Leiche, betonierte die Teile in Blumenkübel ein und versenkte diese im Neckar. Seine Freundin soll behauptet haben, sie habe eine Affäre mit Yvan gehabt – was nicht stimmte. Sie wurde zu einer neunjährigen Jugendstrafe verurteilt. Ein damals 18-jähriger Mittäter, der mit Deniz E. gemeinsam zugeschlagen haben soll, erhielt eine Jugendstrafe von zehn Jahren. Ein 23-jähriger Helfer, der beim Einbetonieren der zerstückelten Leiche half, musste für drei Jahre in Haft. Die drei Mittäter sind wieder auf freiem Fuß.

Die Verhandlung begann ohne großes Publikum, berichten Beobachter aus dem Gerichtssaal. Weder Angehörige und Freunde des Opfers noch die Familie des verurteilten Mörders seien erschienen. Zu Beginn wurde zunächst das Urteil des Strafverfahrens aus dem Jahr 2008 verlesen. Für das Verfahren sind sieben Verhandlungstage angesetzt.

Sollte Deniz E. freikommen, steht fest, dass er in die Türkei abgeschoben werden soll.