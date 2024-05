1 Ein 16-Jähriger warf sich vor eine S-Bahn. Die Familie forderte nun vergeblich Schmerzensgeld. Foto: Imago Images/Arnulf Hettrich

Eine Familie aus dem Rems-Murr-Kreis macht einen Psychiater für den Suizid des Sohnes verantwortlich. Der Richter sieht dafür keine Anhaltspunkte.











Das Landgericht Stuttgart hat die Klage einer Familie aus dem Rems-Murr-Klage auf 100 000 Euro Schmerzensgeld gegen einen Kinderpsychiater und ehemaligen Abteilungsleiter eines Krankenhauses abgewiesen. Das hatte sich in der Verhandlung Mitte April bereits angedeutet. Die Kläger machen den Gutachter für den Tod ihres Sohnes mitverantwortlich, der sich Anfang 2022 im Alter von 16 Jahren - nach einer langen Leidensphase und einem Untersuchungsmarathon durch Praxen von Psychologen – vermutlich in Suizidabsicht vor eine S-Bahn geworfen hatte. Sie unterstellen dem Beklagten ein schlechtes familienpsychologisches Gutachten, die halbherzige Untersuchung ihres Sohnes, eine aus ihrer Sicht unzulässige Beteiligung Dritter an der Expertise und mangelnde Qualifikation. So habe er etwa eine Schizophrenie nicht erkannt, die in der Familie schon häufiger vorgekommen sein soll.