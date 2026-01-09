Das Landgericht Stuttgart muss über die Zukunft eines 45-Jährigen aus Weissach im Tal entscheiden. Er hat eine lange Drogenvergangenheit mit zahlreichen Straftaten hinter sich.
Der Mann auf der Anklagebank ist offensichtlich aufgeregt, er redet extrem schnell und muss von der Vorsitzenden Richterin Jasmin Neher-Klein immer wieder zur Langsamkeit ermahnt werden. Mehr als 20 Straftaten in den vergangenen beiden Jahren wirft die Staatsanwaltschaft Stuttgart dem 45-Jährigen vor – von gefährlicher Körperverletzung über Diebstahl, Sachbeschädigung bis zu Beleidigung und Bedrohung. Seit August vergangenen Jahres ist er vorläufig im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in der Weissenau (Landkreis Ravensburg) untergebracht, nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll er dort noch länger bleiben. Sie erachtet ihn wegen einer schizo-affektiven Störung als gefährlich für die Allgemeinheit.