Landgericht Stuttgart: Paar misshandelt Bekannten stundenlange in Hotel – Urteil steht fest

Wegen heimlich aufgenommener Nacktfotos der Frau hat ein Paar aus Stuttgart seinen Bekannten über Stunden in einem Hotelzimmer festgehalten und im Alkoholrausch schwer misshandelt. Nach Geständnissen ist der damals 21-Jährige vor dem Stuttgarter Landgericht zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden, von denen er einen großen Teil in einer Entziehungsklinik verbringen muss. Auch seine zur Tatzeit 20 Jahre alte Freundin wurde unter anderem wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Sie muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

In der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter, das Opfer sei aus Rache wegen der Fotos „in übelster Weise gedemütigt, gequält, Schmerzen ausgesetzt“ worden. „Er war letztlich wie ein Lamm auf der Schlachtbank, das alles über sich ergehen lassen muss“, sagte der Jurist über den Mann. „Keinem ist zu wünschen, was er erleiden musste.“ In der Verhandlung hatte der Angeklagte bereits eingeräumt, er schäme sich abgrundtief für die Tat, die sich Ende März in einem Hotel in Stuttgart ereignet hatte.

Dort soll das Trio Alkohol getrunken und Kokain konsumiert haben. Laut Kammer entdeckte der Angeklagte durch Zufall Hunderte von intimen Fotos seiner Freundin auf dem Handy seines Bekannten. Das Opfer war daraufhin in der Duschkabine festgehalten und vier Stunden lang misshandelt worden. Er war mehrfach mit kochendem Wasser überschüttet und mit einem Klappmesser geschnitten worden.