Esslingen/Stuttgart - Es geht um seine Freiheit, seine Zukunft, sein weiteres Leben. Doch das scheint den Angeklagten vor dem Stuttgarter Landgericht wenig zu interessieren. Mit unbeweglicher Miene hört er sich das von der Staatsanwältin geforderte Strafmaß von sechs Jahren und neun Monaten Freiheitsentzug – unter anderem wegen versuchten Totschlags – an. Und der Angeklagte blickt auch nicht auf, als sein Verteidiger in seinem Plädoyer von nur drei Jahren Gefängnis spricht. Dem 30-Jährigen wird unter anderem eine Messerattacke gegen zwei Polizisten in einem Mehrfamilienhaus im Esslinger Stadtteil Brühl im Juni dieses Jahres zur Last gelegt.