Ein Stuttgarter Mediziner steht vor Gericht, weil er offenbar den Mord am jüngeren Bruder in Auftrag gegeben hat, der ebenfalls Arzt ist. Aber warum nur?









Joachim Holzhausen gilt als sehr akribischer Richter. Daran ändert auch seine Routine nichts, die eine 30-jährige juristische Laufbahn so mit sich bringt. Erhalten hat sich Holzhausen auch ein erkennbares Interesse an ungewöhnlichen Fällen. Dazu kommt eine streng moderierte Prozessführung in Kombination mit einer am Ende einfühlsamen Urteilsfindung. Das alles sind beste Voraussetzungen für den Vorsitz in dem gerade angelaufenen Verfahren am Stuttgarter Landgericht, das komplett aus dem Rahmen fällt.