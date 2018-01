Landgericht Stuttgart Prozess gegen Handtaschenräuber beginnt

Von Christine Bilger 30. Januar 2018 - 06:00 Uhr

Der Täter suchte sich vor allem ältere Frauen als Opfer aus und ging brutal vor. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Handtaschenräuber hat im Frühsommer 2017 Senioren in der Stadt bangen lassen. Nun muss sich der Beschuldigte vor dem Landgericht verantworten.

Stuttgart - Gut zwei Wochen lang sind ältere Damen in Stuttgart im vergangenen Frühsommer mit einem mulmigen Gefühl aus dem Haus gegangen. Der Grund: ein Handtaschenräuber trieb in der Stadt sein Unwesen. Mitte Juni wurde er gefasst. Von Dienstag, 30. Januar, an steht der 27-jährige Beschuldigte vor Gericht. Vor der 7. Großen Strafkammer muss sich der Mann wegen Raubs verantworten.

Die Serie hatte am 30. Mai 2017 begonnen. Bereits nach der dritten Tat wenige Tage später hatte die Kriminalpolizei den Verdacht, dass sie es mit einem brutalen Serientäter zu tun hatte. Der Mann war vor allem betagten Frauen von Stadtbahnhaltestellen gefolgt, in manchen Fällen bis vor deren Haustür. Bei den Überfällen fiel den Polizisten bald die extreme Brutalität auf, mit der er die Seniorinnen attackierte. Einmal soll er eine Frau am Genick gepackt und sie mit dem Gesicht gegen die Hauswand geschlagen haben.

Mit einem großen Kräfteaufgebot fahndete die Polizei

Die Polizei sichtete damals Aufnahmen der Überwachungskameras aus Stadtbahnen. So entdeckten die Ermittler, dass der Tatverdächtige die Opfer an Haltestellen und in den Bahnen ausgesucht hatte. Mit dem Foto des Mannes schwärmte ein großes Kräfteaufgebot der Polizei aus und suchte den Tatverdächtigen.

Am 12. Juni hatten die Ermittler dann Erfolg: Ein Polizist erkannte den Gesuchten in der Klett-Passage und nahm die Verfolgung auf. An der Haltestelle Schwabstraße im Westen wurde er dann gefasst. Die Beamten, die ihm gefolgt waren, vermuteten, dass er sich dort bereits das nächste Opfer ausgesuchte hatte, dem er hinterhergehen wollte.

Für das am Dienstag beginnende Strafverfahren gegen den Mann sind drei Verhandlungstage angesetzt. Er hatte vergangenes Jahr kurz nach seiner Festnahme laut der Polizei einen Teil der Vorwürfe eingeräumt.