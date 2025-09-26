Landgericht Stuttgart: Mutter, Drogen, Straftaten: Eine junge Frau steht wegen Raub vor Gericht

Das Landgericht Stuttgart muss über eine 25-Jährige urteilen. Die Frau musste viele Rückschläge im Leben einstecken – und hat versucht, diese Erfahrungen mit Drogenkonsum wegzuwischen.
Es ist eine ungewöhnliche Angeklagte, die an diesem Morgen in den Sitzungssaal des Landgerichts Stuttgart hereingeführt wird. Man sieht, dass sie großen Wert auf ihre Äußeres legt: Die Lippen aufgespritzt, stark geschminkt und komplett in pink gekleidet nimmt sie auf der Anklagebank Platz. Dabei blickt sie etwas irritiert auf die zahlreichen Besucher, die beim Prozessauftakt im Saal sind. „Die sind nicht wegen Ihnen da, sondern weil sie als Studenten lernen sollen, wie eine Gerichtsverhandlung abläuft“, sagt die Vorsitzende Richterin zu der jungen Frau gleich zu Beginn des Prozesses, in der ihr die Staatsanwaltschaft räuberischen Diebstahl, Körperverletzung und Nötigung vorwirft.