Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine damalige Partnerin vergewaltigt und gefilmt zu haben. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Stuttgart sagte die Ex-Partnerin aus.
Nachdem die Ex-Partnerin beim Prozessauftakt am Landgericht Stuttgart noch nicht anwesend war, hat sie nun vor Gericht ausgesagt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Gericht sah die Persönlichkeitsrechte sowohl des Angeklagten als auch der Geschädigten gefährdet, da auch intime Details aus dem Sexualleben zur Sprache kommen sollten. Der Verteidiger des Angeklagten hatte deshalb beantragt, die Öffentlichkeit während der Zeugenaussage auszuschließen – dem gab das Gericht statt. Die Presse hatte also keinen Zutritt zu der Verhandlung. Während einer Pause verließ die Ex-Partnerin jedoch weinend den Sitzungssaal.