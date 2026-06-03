Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ab Dienstag ein 51-Jähriger verantworten. Er soll für den Tod einer 40-jährigen Frau in Filderstadt (Kreis Esslingen) verantwortlich sein.
Nach dem Fund einer Kofferleiche in Filderstadt beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 51-jährigen Mann. Er muss sich wegen Totschlags verantworten. Die Anklage wirft dem Mann vor, eine 40-jährige Frau getötet zu haben. Anschließend soll er ihren Leichnam in einen Rollkoffer gepackt und diesen unter einer Brücke in Filderstadt-Bonlanden abgelegt haben.