Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ab Dienstag ein 51-Jähriger verantworten. Er soll für den Tod einer 40-jährigen Frau in Filderstadt (Kreis Esslingen) verantwortlich sein.

Nach dem Fund einer Kofferleiche in Filderstadt beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 51-jährigen Mann. Er muss sich wegen Totschlags verantworten. Die Anklage wirft dem Mann vor, eine 40-jährige Frau getötet zu haben. Anschließend soll er ihren Leichnam in einen Rollkoffer gepackt und diesen unter einer Brücke in Filderstadt-Bonlanden abgelegt haben.

Ende August 2025 machten zwei Mitarbeiter des städtischen Bauhofs nach einem Hinweis dort die grausige Entdeckung und fanden die Frauenleiche. Die Ablagestelle befand sich in der Nähe eines Spielplatzes. Wie die Frau ums Leben kam, ist laut der Staatsanwaltschaft unklar. Die Tat soll der Angeklagte in seiner Wohnung in Filderstadt vermutlich in der Zeit zwischen Ende Juli und Anfang August 2025 begangen haben. Gefunden wurde die Leiche erst rund einen Monat später. Zu diesem Zeitpunkt war der Körper der Frau bereits stark verwest und teilweise skelettiert, teilte damals die Kriminalpolizei mit.

„Aktenzeichen XY“ lieferte entscheidende Hinweise

Den entscheidenden Hinweis zum Fundort der Leiche in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße hatte wohl eine Anwohnerin gegeben, die in der Gegend häufig mit ihren Hunden Gassi geht. Sie hatte sich wegen der starken Geruchsentwicklung an die Behörden gewandt. Zuvor war der herrenlose Koffer offenbar niemandem aufgefallen, möglicherweise weil es in diesem Bereich ohnehin wilden Müll gibt.

Täter und Opfer sollen sich aus der Drogenszene gekannt haben. Der 51-jährige Mann wurde Ende September festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Er soll sich zunächst nicht zu der ihm vorgeworfenen Tat geäußert haben. Die Polizei war dem Verdächtigen nach Hinweisen aus dem persönlichen Umfeld der Frau auf die Spur gekommen. Diese Personen hatten sich gemeldet, als der Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY“ vorgestellt wurde. Der Staatsanwaltschaft zufolge sollen der mutmaßliche Täter und das Opfer türkische Wurzeln haben.

Einer Hundebesitzerin war der verdächtige Rollkoffer aufgefallen. Foto: dpa

Urteil könnte Ende Juli fallen

Der Fall hatte überregional für Aufsehen gesorgt. Auch in dem Wohngebiet, in dem die tote Frau gefunden worden war, war das Entsetzen groß. Viele Fußgänger dürften über die Brücke gegangen oder in der Nähe unterwegs gewesen sein, ohne auch nur etwas von dem Verbrechen zu ahnen. Vor über einem Jahrzehnt hatte bereits ein anderer Fall in der Region unter dem Titel „Koffermord“ bundesweit Schlagzeilen gemacht, als zwei Leichen an einem Bahndamm im Stuttgarter Schlossgarten gefunden wurden. Die Getöteten – eine 47-jährige Frau und ein 50-jähriger Mann – waren jeweils in einem großen Reisekoffer versteckt. Im Jahr 2015 wurde schließlich ein 48-Jähriger wegen Mordes und Totschlags zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass er im Alkoholrausch zwei Zechkumpanen umgebracht hat und ihre Leichen dann versteckt hatte.

Für Prozess um das Tötungsdelikt in Filderstadt sind bislang acht Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte nach der derzeitigen Planung Ende Juli fallen.