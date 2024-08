Landgericht Stuttgart: Hunderte von Sprachtests manipuliert - Fälscher verurteilt

1 Unter anderem wegen Urkundenfälschung wurden zwei Brüder vom Landgericht Stuttgart zu Haftstrafen verurteilt (Archivfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Um einen deutschen Pass zu bekommen, müssen Ausländer einen Sprachnachweis vorlegen. Ein fälschungssicheres System ist das keineswegs, wie die Geständnisse in einem Stuttgarter Prozess zeigen.











Link kopiert



Mit einem professionell aufgezogenen System haben zwei Brüder in Baden-Württemberg für Hunderte von Menschen Dokumente wie Sprachzertifikate und Bescheinigungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge gefälscht und verkauft. Unter anderem wegen Urkundenfälschung in 355 Fällen wurden ein 32-Jähriger und sein sechs Jahre älterer Bruder vom Landgericht Stuttgart zu Haftstrafen von viereinhalb Jahren sowie vier Jahren und acht Monaten verurteilt. Die Männer hatten umfangreiche Geständnisse abgelegt. Ein weiterer Bruder sitzt wegen ähnlicher Vorwürfe noch in Untersuchungshaft.