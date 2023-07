1 Die Faust als tödliche Waffe – am Landgericht wurde nun ein Urteil gesprochen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Max T. wurde 44 Jahre alt. Er hinterlässt eine Lebensgefährtin und ein zweijähriges Kind. Ganz zufällig war er vor der Kneipe im Stadtteil Neugereut in eine Auseinandersetzung einer Gruppe geraten, die er nicht kannte. Das bezahlte er mit seinem Leben. Das Landgericht hat am Donnerstag den 26-jährigen Täter zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt – wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Außerdem wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.