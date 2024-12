Nach brutalem Mord in Stuttgart-Ost: 54-jähriger Ehemann zu lebenslanger Haft verurteilt

Nach brutalem Mord in Stuttgart-Ost

1 Vor dem Landgericht Stuttgart ist ein 54-Jähriger zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden (Archivbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Frau wird in Stuttgart von ihrem Ehemann angegriffen, sie erstickt förmlich unter seinem Gewicht. Die Leiche verschwindet für Monate. Das Gericht glaubt dem Angeklagten kaum ein Wort.











Link kopiert



Nach dem Mord an seiner Ehefrau ist ein geständiger Mann vor dem Landgericht Stuttgart zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der 135 Kilogramm schwere Deutsche hatte seiner 52-jährige Ehefrau nach Überzeugung der Kammer in der gemeinsamen Wohnung in Stuttgart-Ost von hinten ein Handtuch um den Hals geschlungen, sie mit seinem Körpergewicht auf dem Bett niedergedrückt und mit einem Kissen erstickt.