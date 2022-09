Leichenfund an Ostern Nur noch ein Verdächtiger im Sirnauer Mordfall in Haft

An Ostern wurde in einem Waldstück im Esslinger Stadtteil Sirnau die Leiche eines Mannes gefunden. Schon nach wenigen Tagen präsentierte die Polizei mehrere Tatverdächtige. Mittlerweile sitzt nur noch einer von ihnen in Untersuchungshaft.