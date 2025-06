Landgericht Stuttgart: Angeklagter vor Urteil wegen Messerattacke: „War ein Fehler“

1 Das Urteil soll an diesem Freitag fallen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Allein elf der 13 Kinder aus der syrischen Familie sollen polizeibekannt sein, viele angezeigt, angeklagt oder verurteilt. Nun endet der Prozess gegen drei Brüder.











Link kopiert



Vor dem Urteil wegen einer Messerattacke in der Stuttgarter Fußgängerzone hat sich einer der drei Brüder aus einer syrischen Großfamilie reumütig gezeigt. „Es tut mir wirklich leid, was wir getan haben“, sagte der junge Mann in seinem letzten Wort unter Tränen. „Ich weiß, es war ein Fehler.“ Seine beiden Brüder äußerten sich nicht. Die Kammer des Landgerichts will die Urteile erst am Nachmittag (ab 16.00 Uhr) verkünden.