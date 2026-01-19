Landgericht Stuttgart: 1,2 Millionen Euro – Tipp-Ex soll Betrug mit Corona-Tests verschleiern

Eine Frau aus Leonberg sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft. Nun steht sie wegen millionenschweren Corona-Testbetrugs vor dem Landgericht Stuttgart. Was ihr noch vorgeworfen wird.
Die Coronapandemie, ein mutmaßlicher Millionenschaden und das gute alte Tipp-Ex als mögliches Tatmittel sind Zutaten zu einem Fall, der seit Montag vor der 15. Wirtschaftsstrafkammer des Stuttgarter Landgerichts aufgearbeitet wird. Angeklagt ist eine 60-jährige Frau aus Leonberg, die sich seit vergangener Woche auch wegen eines Vorfalls in der Stuttgarter Waranga-Bar verantworten muss. Dabei geht es um eine Kneipenschlägerei, bei der sie am 21. Geburtstag ihrer Tochter, einem angehenden Model, mit High Heels auf Sicherheitspersonal eingeschlagen haben soll. Der nun begonnene Betrugsprozess ist allerdings deutlich ernster. Seit Juli 2025 sitzt die Frau deshalb sogar in Untersuchungshaft