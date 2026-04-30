1 Die Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen gegen sie. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Der achtjährige Fabian fiel im vorigen Oktober einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Angeklagt ist die Ex-Freundin des Vaters. Vor Gericht werden die ersten Zeugen gehört.











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Rostock - Vor dem Rostocker Landgericht ist der Prozess gegen eine 30-jährige Frau fortgesetzt worden, die im Oktober 2025 den achtjährigen Fabian aus Güstrow getötet haben soll. Am Vormittag soll zunächst Fabians Mutter und am Nachmittag dann der Vater des Jungen aussagen. Die Angeklagte ist die Ex-Freundin des Vaters. Ihr werden Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vorgeworfen.