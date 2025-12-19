Landgericht Rostock: Beschuldigte im Fall Fabian bleibt weiter in Haft

Die im Fall des getöteten achtjährigen Fabian in U-Haft sitzende Tatverdächtige bleibt weiter in Haft. Eine Beschwerde dagegen wurde nun abgewiesen.
Die im Fall Fabian wegen Mordverdachts inhaftierte Beschuldigte muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Das Landgericht Rostock hat eine Beschwerde des Anwalts der Frau abgewiesen. „Das Vorbringen der Beschuldigten rechtfertigt nach Auffassung der zuständigen Beschwerdekammer keine andere Entscheidung“, teilte das Gericht am Freitag mit. Es lägen nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen die Voraussetzungen zum Vollzug des ergangenen Haftbefehls weiterhin vor.