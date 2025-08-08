Landgericht Ravensburg: Gericht bestätigt Urteil wegen Protest bei Aschermittwoch der Grünen in Biberach

Beim politischen Aschermittwoch 2024 der Grünen in Biberach kam es zu heftigen Protesten. Das Landgericht Ravensburg bestätigte nun die Verurteilung eines Beteiligten.
Nach den Protesten beim politischen Aschermittwoch der Grünen im Jahr 2024 im baden-württembergischen Biberach hat das Landgericht Ravensburg die Verurteilung eines Beteiligten wegen Landfriedensbruch bestätigt. Wie das Gericht am Freitag mitteilte, wurde die Verurteilung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen in zweiter Instanz aber auf 50 Tagessätze reduziert. Der Mann wurde auch wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte belangt.