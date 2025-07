Landgericht Osnabrück: Arzt missbraucht 14-jähriges Mädchen – Urteil steht fest

Das Landgericht Osnabrück hat einen Arzt zu einer Haftstrafe verurteilt, der im Büro seiner Klinik ein 14 Jahre altes Mädchen missbrauchte. Der 56 Jahre alte Herzspezialist bekam wegen Vergewaltigung und Körperverletzung vier Jahre und drei Monate Gefängnis, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Der Prozess war weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden. Der Arzt bestritt die Vergewaltigung.

Der Mann hatte die Schülerin Ende 2023 online in einem Chat kennengelernt und sich am 2. Dezember mit ihr in Osnabrück getroffen. Von dort fuhr der Herzspezialist mit dem Teenager an seinen Arbeitsplatz in Bad Rothenfelde, wo es dem Urteil zufolge gegen den erkennbaren Willen der 14-Jährigen zu den sexuellen Handlungen kam. Anschließend fuhr der 56-Jährige das Mädchen wieder zum Bahnhof, zahlte ihr ein Zugticket und gab ihr 100 Euro. Noch am selben Tag zeigte die 14-Jährige den Mann an.