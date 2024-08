Landgericht Münster: Prozess um Drogenhandel in Millionenhöhe begonnen

Prozess um Drogenhandel in Millionenhöhe begonnen

1 Ein 33-Jähriger ist wegen bandenmäßigen Drogenhandels angeklagt. (Symbolbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Vor dem Landgericht Münster hat am Donnerstag ein Prozess um Drogenhandel in Millionenhöhe begonnen. Angeklagt ist ein 33-Jähriger wegen bandemmäßigen Drogenhandels in 18 Fällen.











Link kopiert



Vor dem Landgericht Münster hat am Donnerstag ein Prozess um Drogenhandel in Millionenhöhe begonnen. Angeklagt ist ein 33-Jähriger wegen bandemmäßigen Drogenhandels in 18 Fällen. Er soll für seinen Lebensunterhalt regelmäßig Amphetamin im bis zu dreistelligen Kilogrammbereich von den Niederlanden aus nach Dänemark verkauft haben.