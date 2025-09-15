Landgericht Mannheim: Prozess um Anschlagsplan unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Drei Männer stehen in Mannheim wegen mutmaßlicher Terrorpläne vor Gericht. Die Verhandlung läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit – aus Rücksicht auf das Alter der Angeklagten.
Drei junge Männer aus Mannheim und dem hessischen Hochtaunuskreis stehen unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor dem Landgericht Mannheim, weil sie einen islamistischen Anschlag geplant oder diesen unterstützt haben sollen. Zwei der Angeklagten ständen im Verdacht, mit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu sympathisieren und einen Anschlag auf „Ungläubige“ verabredet zu haben, hatten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt bereits mitgeteilt. Der hessische Verdächtige habe sie unterstützt.