Landgericht Mannheim: Messerangriff auf AfD-Politiker - Beschuldigter schweigt

Die Abenteurerin Anita Kleinschmidt aus Rohrbach Raus in die Welt

Anita Kleinschmidt aus dem beschaulichen Rohrbach ist mal Cowgirl in Arizona, mal Yogini in Nepal oder Schlittenführerin in Grönland. Ihr Ziel sei es, sagt die 30-Jährige, so viele Lebensstile wie möglich zu leben.