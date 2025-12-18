Landgericht Mannheim: Kommt Mannheimer Todesfahrer in Psychiatrie? Urteil erwartet

Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung fordern, den Angeklagten in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen. Wie entscheidet das Gericht nach dem Gutachten und den Plädoyers?
Mannheim - Zwei Tote, 14 Verletzte: Mehr als neun Monate nach der Amokfahrt in der Mannheimer Innenstadt an Rosenmontag will das dortige Landgericht heute um 11.00 Uhr sein Urteil verkünden. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung haben gefordert, den Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.