Landgericht Heilbronn: Mammutprozess um Einbruchserie im Kreis Ludwigsburg

Vor dem Landgericht müssen sich drei Männer für 38 Einbrüche verantworten – viele davon verübt im Kreis Ludwigsburg. Die Gruppe soll rund 360 000 Euro erbeutet haben.
Der größte Sitzungssaal im Landgericht Heilbronn ist gut gefüllt, als mit knapp 40 Minuten Verspätung der Prozess gegen drei Männer beginnt, denen die Staatsanwaltschaft eine monatelange Einbruchserie in den Kreisen Ludwigsburg und Heilbronn vorwirft. Neben den drei Angeklagten im Alter von 26, 30 und 50 Jahren sind auch sechs Verteidiger, zwei Dolmetscher, fünf Richter, sechs Justizbeamte und einige Zuschauer im Saal. Und es dauert fast eine halbe Stunde, ehe die Staatsanwältin die umfangreiche Anklage verlesen hat.