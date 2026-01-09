Landgericht Hamburg: Prozess gegen mutmaßlichen Pädokriminellen „White Tiger“ beginnt

Seine Opfer waren jung und verletzlich. Er, kaum älter, soll seine Opfer dazu überredet haben, sich selbst zu töten. Ein 13-Jähriger starb. Nun steht der „White Tiger“ vor Gericht.
Vor dem Landgericht Hamburg hat der Prozess gegen den unter seinem Foren-Namen bekanntgewordenen mutmaßlichen Pädokriminellen „White Tiger“ begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Deutsch-Iraner mehr als 200 Straftaten vor, darunter einen vollendeten und fünf versuchte Morde - mittelbar begangen im Internet.