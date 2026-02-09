Landgericht Freiburg: „Ich bereue es sehr“ – Geständnis im Rulantica-Prozess

Ein Mädchen verschwindet aus dem Freizeitbad Rulantica – Stunden später taucht es hilflos wieder auf. Auch nach dem Geständnis eines Mannes ist unklar, was genau damals geschehen ist.
Im Prozess um den mutmaßlichen sexuellen Missbrauch eines Kindes im südbadischen Rust hat ein angeklagter Mann ein Geständnis abgelegt. Er soll ein sechsjähriges Mädchen aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und in einem Maisfeld sexuell missbraucht haben. „Ich bereue sehr, dass das geschehen ist“, ließ der 31-Jährige vor dem Landgericht in Freiburg über seinen Anwalt erklären. „Ich kann mir auch nicht erklären, wie es dazu kommen konnte.“