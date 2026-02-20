Acht Männer stehen nach der Tat vom August 2024 vor dem Frankfurter Landgericht. Hintergrund soll eine Familienfehde in der Türkei gewesen sein.
Frankfurt/Main - Nach den tödlichen Kopfschüssen mitten im Frankfurter Hauptbahnhof vor eineinhalb Jahren hat am Landgericht unter großen Sicherheitsvorkehrungen der Mordprozess begonnen. Auf der Anklagebank sitzen acht Männer im Alter zwischen 22 und 56 Jahren. Sieben von ihnen wirft die Staatsanwaltschaft Mord vor, einem Mann Verabredung zu einem Verbrechen.