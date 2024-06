1 Der Mann soll in seinem Wohnzimmer andere kastriert haben – jetzt kommt der Fall erneut vor Gericht. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Kastration im Wohnzimmer: Ein Rentner soll in Sömmerda Männern gegen Bezahlung unter anderem die Hoden entfernt haben. Jetzt steht er dafür wieder vor Gericht.











Link kopiert



Ein Rentner muss sich wegen der Kastration von Männern ab Donnerstag (13.30 Uhr) erneut vor dem Landgericht in Erfurt verantworten. Laut Anklage soll er zwischen 2015 und 2019 in acht Fällen entsprechende operative Eingriffe in seinem Wohnzimmer in Sömmerda vorgenommen haben.