Über Jahre hat ein Sporttrainer mehrere Kinder missbraucht. Mehr als 300 Fälle sind es insgesamt. Warum das Gericht eine Sicherungsverwahrung zwingend für nötig hält.
Ein früherer Sporttrainer ist vom Landgericht Dessau-Roßlau wegen überwiegend schweren sexuellen Missbrauchs in 141 Fällen zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Außerdem ordnete das Gericht neben der Freiheitsstrafe von 13 Jahren Sicherungsverwahrung an. Damit folgte das Gericht den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage.