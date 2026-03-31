Landgericht Deggendorf: Qualvoller Tod – Frau soll Lebensgefährten vergiftet haben

Einem Mann geht es immer schlechter, er fällt ins Koma und stirbt. Nach seinem Tod wird eine Vergiftung festgestellt. In Deggendorf steht nun seine Partnerin vor Gericht.
Mit einer hochgiftigen Chemikalie soll eine Frau aus Deggendorf ihren Lebensgefährten getötet haben. Der 53-jährigen Ukrainerin wird vor dem Landgericht Deggendorf der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft legt ihr Mord zur Last - heimtückisch, grausam und aus niederen Beweggründen. Die Angeklagte schwieg am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen.