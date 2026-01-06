Landgericht Bremen: Mann vor Gericht – Familie mit Lügen und Gewalt isoliert?

Gefälschte Diagnosen, stundenlanges Einsperren und angsteinjagende Lügen: Ein Angeklagter soll seine Familie über Jahre gequält haben. Was ihm die Ermittler vorwerfen.
Bremen - Mit einem Lügengeflecht über Drogenmafia, Zeugenschutz und implantierte Mikrochips soll ein Mann seine Familie jahrelang isoliert und gequält haben. Der 45-Jährige steht deshalb von Mitte Januar an vor dem Landgericht Bremen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Ermittler werfen ihm unter anderem schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen vor. (Az. 42 KLs 425 Js 62746/22)