1 Nach einer ersten Einschätzung des Gerichts könnte es sich bei der neuen Milka-Tafel um eine Mogelpackung handeln (Archivfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Wer im Supermarkt nach Schokolade greift, dürfte das geringere Gewicht der Milka-Tafel kaum bemerken. Werden Kunden in die Irre geführt? Was ein Richter dazu sagt.











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Nach einer ersten Einschätzung des Gerichts könnte es sich bei der neuen Milka-Tafel um eine Mogelpackung handeln. „Der Verbraucher erkennt keinen Unterschied“, sagte der Vorsitzende Richter zu Verhandlungsbeginn am Landgericht Bremen. Viele Milka-Tafeln wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm, an der Verpackung hat sich jedoch kaum was geändert.