Landgericht Braunschweig: Prozess um VW-Dieselaffäre gegen fünf Angeklagte eröffnet

1 Mehr als zehn Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei VW sind die Gerichtsverfahren längst nicht abgeschlossen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa Pool/dpa

2015 wurde der VW-Dieselskandal bekannt – aber die juristische Aufarbeitung beschäftigt Gerichte weiter. In Braunschweig beginnt ein Prozess, bei dem allein die Verlesung der Vorwürfe Stunden dauert.











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Braunschweig - Mehr als zehn Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei Volkswagen hat am Landgericht Braunschweig der dritte große Betrugsprozess gegen fünf Angeklagte begonnen. In einer knapp zweistündigen Anklage trugen die Staatsanwälte ihre Vorwürfe gegen die zum Teil ehemaligen VW-Mitarbeiter und einen Zulieferer vor. Ihnen wird unter anderem Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug vorgeworfen, es drohen mehrjährige Haftstrafen.