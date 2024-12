Landgericht Bamberg Jäger erschießt grundlos fremden Hund – und will Urteil nicht akzeptieren

Auf einer Wiese am Main läuft ein Hund unangeleint in der Nähe seiner Besitzer herum. Ein Jäger sieht das Tier und erschießt es. Es kommt zum Prozess. Das Urteil will der Angeklagte nicht akzeptieren.