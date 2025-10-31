Landgericht: 40-Jähriger steht nach Todesfahrt von Mannheim vor Gericht

Der Mann aus Ludwigshafen soll am Rosenmontag mit mindestens 80 Kilometern pro Stunde durch die Mannheimer Fußgängerzone gerast sein. Bei der Tat wurden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt.
Mannheim - Die Anklage lautet auf Mord und versuchten Mord: Bei der Todesfahrt von Mannheim am Rosenmontag wurden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Am Freitag (9.00 Uhr) beginnt am Landgericht Mannheim der Prozess gegen einen 40-jährigen Tatverdächtigen aus Ludwigshafen. Die Staatsanwaltschaft sieht nach eigenen Angaben bei dem Mann keine Hinweise auf ein politisches Motiv.