Baden-Württemberg: Landgasthäuser in Not: „Wenn wir zumachen, ist es im Ort dunkel“

Landgasthäuser in Not: „Wenn wir zumachen, ist es im Ort dunkel“

1 Idyllische Lage, aber unter der Woche mittags oft zu. Viele Landgasthäuser schränken ihr Angebot ein oder schließen ganz. Foto: Imago/Schöning

Immer mehr Landgasthäuser im Südwesten geben auf. Ein Grund ist die höhere Mehrwertsteuer, die seit einem Jahr wieder gilt. Wie lange geht das noch gut? Zwei Wirte berichten.











Peter Schwark hat ein gutes Händchen für Kalkulation und Kommunikation. Ansonsten hätte er es wohl nicht geschafft, in seinem Landgasthaus Wiesental im Zollernalbkreis die Preise für Speisen und Getränke im Schnitt um 15 Prozent zu erhöhen. Den Preis für den teuren Zwiebelrostbraten hob er nur um 1,50 Euro auf 31 Euro an, auch bei den günstigen Gerichten schlug er nur wenig auf. Dafür hob er die mittelpreisigen Gerichte und die Getränkepreise deutlich an. „Am Ende ist es eine Mischkalkulation. Auf dem Land muss man das mit viel Fingerspitzengefühl machen.“