Landeswettbewerb „Jugend musiziert“: „Die Ditzinger geben sich irrsinnig Mühe“ – Eine Stadt voller Musik

Ditzingen richtet derzeit den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ aus – und in der ganzen Stadt ist Trubel. Im Einsatz sind fast 2000 Musiker, Helfer und Jurymitglieder.

Die Kirchenglocken sind vorübergehend verstummt, und auch das Glockenspiel in der Marktstraße gibt dieser Tage keinen Mucks von sich. Bis Sonntag sollen sich die Nachwuchsmusiker als auch Jurymitglieder und Zuhörer ganz auf die musikalischen Darbietungen beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ konzentrieren – den diesmal Ditzingen ausrichtet. Und um den in der Stadt kaum einer umhin kommt.

Überall hängt Werbung, Schilder lotsen zu den Parkplätzen. An zwölf Örtlichkeiten, darunter in der Bücherei, im Bürgersaal und in den Kirchen, sind die Wertungsspiele. In den Gastrobetrieben stärken sich die Beteiligten. Erwartet werden mehr als 5000 Gäste. Der Leiter der Jugendmusikschule, Manfred Frank, hatte sich die gesamte Stadt als „Wettbewerbsbühne“ vorgestellt, die jene zum Klingen bringen könne. „Musik ist der Kit, den die Gesellschaft in diesen Zeiten braucht.“ Er habe das Gefühl, die ganze Stadt freue sich, sagt Frank.

Hinter dem Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ steckt viel Arbeit

Die Organisatoren Ist in den Einspielräumen das Licht angenehm? Stimmt in den Wertungsräumen die Akustik? Blendet die Sonne niemanden? Steht in den Juryzimmern die Verpflegung bereit? Sind die Toiletten ausgeschildert? Marie-Susan Weber lacht. „Bei einem Wettbewerb müssen viele öfter aufs Klo als sonst“, sagt die Projektleiterin vom Landesmusikrat. Was sie sagen will: Viele Teilnehmende haben Lampenfieber.

Einen Landeswettbewerb zu organisieren und zu realisieren, ist verdammt viel Arbeit. An unzählige Dinge muss gedacht werden, damit alles reibungslos klappt. Marie-Susan Weber stellt fest: „Die Ditzinger geben sich irrsinnig Mühe.“ Allein von der Jugendmusikschule sind 40 Lehrkräfte im Einsatz. Das sind nahezu alle.

Die Bücherei in Ditzingen ist eine von insgesamt zwölf Örtlichkeiten, an denen dieser Tage der Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ stattfindet. Foto: Simon Granville

Die Helfer In Schichten arbeiten an den sechs Wettbewerbstagen gut 70 Ehrenamtliche. Sie begrüßen die Teilnehmenden, klären, ob sie nach ihrem Auftritt ein Feedback von der Jury wollen. Sie informieren die jungen Musiker darüber, wo und wann sie sich einspielen können und sorgen dafür, dass sie rechtzeitig im Wertungsraum sind. Sie lösen Probleme – besorgen beispielsweise Notenständer – führen die Zuhörer in den Wertungsraum, schließen die Tür und warten davor, damit keiner während einem Vorspiel hereinplatzt.

„Zu helfen ist ein Riesenspaß“ – 70 Ehrenamtliche bei „Jugend musiziert“

„Es ist ein Riesenspaß, zu helfen“, findet Ingrid Hilpert aus Ditzingen. Sie packt bei den Wettbewerben regelmäßig mit an. Das sei für sie eine Möglichkeit, sich musikalisch einzubringen. „Ich komme mit so vielen Leuten ins Gespräch“, schwärmt Ingrid Hilpert, die selbst mal Klavier spielte und im Chor singt.

Die Jury Wie die Zuhörer genießen die Jurymitglieder die Konzerte der Nachwuchsmusiker. Sie sind für sie aber auch harte Arbeit. Sie müssen die Ohren spitzen und hoch konzentriert sein. Schließlich entscheiden sie mit ihrer Bewertung darüber, ob jemand zum Bundeswettbewerb fährt oder nicht.

Hansjörg Stürzel, Mitbegründer und früherer Leiter der Musikschule in Oberkirch im Schwarzwald, ist seit Jahrzehnten Jurymitglied. In Ditzingen in der Kategorie Klavier. Aus „Liebe zu Kindern, Ausbildung, Leistung und Musik“ tue er das, erzählt der 72-Jährige. Er, der Posaunist, ist der Fachfremde in einer vierköpfigen Jury. Deren Arbeit – und grundsätzlich die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen – ist das, was Constance Seyfarth, in Stuttgart Pianistin und Klavierlehrerin an der Musikschule, als „wahnsinnig wertschöpfende Arbeit“ bezeichnet. „Wir sind an einer Scharnierstelle“, meint Florian Hölscher, Professor an der Frankfurter Musikhochschule. „Jugend musiziert“ gelte als Herzstück der jugendmusikalischen Spitzenförderung. Immer wieder, so Hölscher, bekämen Teilnehmende Stipendien.

90 Juroren aus ganz Deutschland bewerten in Ditzingen

Etwa 90 Jurorinnen und Jurorin werten in Ditzingen. Sie sind zum Beispiel Lehrkräfte an Musikschulen und Musikhochschulen und kommen aus ganz Deutschland. Als Jury werden sie unter Berücksichtigung bestimmten Kriterien zusammengesetzt.

Die Spieler In elf Kategorien nehmen rund 1600 Kinder und Jugendliche am Landeswettbewerb teil. Einer von ihnen ist Ole Michel. Der Schüler ist mit seiner Mutter samt Schwester vom Bodensee, von Langenargen, nach Ditzingen gereist, um am Klavier die Jury zu beeindrucken. Eine Dreiviertelstunde spielte er sich ein. Trotzdem sei er aufgeregt gewesen. „Ich bin stolz, hier dabei zu sein“, sagt der 15-Jährige – der nach seinem Auftritt am Mittwoch auf ein Ticket für den Bundeswettbewerb hofft. „Das wäre ein Traum“, meint Ole. Mit seiner Leistung sei er zufrieden – wenngleich er einmal gepatzt habe. „Ich habe einen großen Fehler gemacht. Das ist ärgerlich“, sagt Ole, der seit acht Jahren Klavier spielt. Und täglich übt. Das Klavierspielen nennt der 15-Jährige ein „Riesenhobby“. Dass es ihm Spaß macht, ist für ihn dabei die Hauptsache.

Der Ausblick Wer beim Landeswettbewerb weiterkommt, tritt im Mai beim Bundeswettbewerb in München und Regensburg an. Laut Marie-Susan Weber vom Landesmusikrat profitiere jeder Teilnehmer, egal, wie weit er es schafft: Man arbeite länger als sonst an einem Programm, was eine eigene Dynamik in der musikalischen Entwicklung habe. Die Kinder reiften musikalisch. Andere Musiker zu hören, sich zu vergleichen, das könne ebenso pushen wie inspirieren, ein bestimmtes Stück oder Programm auch mal zu versuchen. Und: Man lerne Gleichgesinnte kennen. „Da sind schon einige fruchtbare Gruppierungen wie Ensembles entstanden.“ Das Preisträgerkonzert in der Stadthalle beginnt am Samstag, 21. März, um 19 Uhr.