Landeswettbewerb „Jugend musiziert“: „Die Ditzinger geben sich irrsinnig Mühe“ – Eine Stadt voller Musik

Ditzingen richtet derzeit den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ aus – und in der ganzen Stadt ist Trubel. Im Einsatz sind fast 2000 Musiker, Helfer und Jurymitglieder.
Die Kirchenglocken sind vorübergehend verstummt, und auch das Glockenspiel in der Marktstraße gibt dieser Tage keinen Mucks von sich. Bis Sonntag sollen sich die Nachwuchsmusiker als auch Jurymitglieder und Zuhörer ganz auf die musikalischen Darbietungen beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ konzentrieren – den diesmal Ditzingen ausrichtet. Und um den in der Stadt kaum einer umhin kommt.