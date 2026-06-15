Landesweiter Energiespar-Meister: Im Online-Votum – Besigheimer Schule kämpft jetzt um den Bundessieg

Den Landessieg als Energiespar-Meister hat die Schule am Steinhaus in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) in der Tasche. Noch bis 17. Juni geht es nun um den deutschlandweiten Erfolg.
Einen Titel hat die Schule am Steinhaus in Besigheim bereits sicher: Sie wurde Landessieger beim Energiesparmeister-Wettbewerb. Die Schülerinnen und Schüler des SBBZ-Lernen (Förderschule) überzeugten die Jury laut einer Mitteilung vom Veranstalter co2online mit ihrem Projekt „Nachhaltige Schulpizza“. Damit zeigen sie, wie Klimaschutz lecker, regional und innovativ gelingen kann.